La partita dell’ambiente Alberi verde e ciclabili Parco Nord riecco il bosco

Giovedì mattina, un documento sul tavolo del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti evidenziava come il Passante di Bologna possa essere realizzato con una soluzione più sostenibile. Nel testo si fa riferimento a interventi che prevedono l’installazione di alberi, aree verdi e piste ciclabili, con particolare attenzione al ripristino di un bosco nel Parco Nord. La proposta mira a integrare le infrastrutture con elementi naturali.

"Un progetto che ha una soluzione più sostenibile". La chiave del Passante di Bologna si gioca in questa frase, contenuta nel documento che giovedì mattina era sul tavolo del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Quella brochure di 31 pagine che ha portato alla firma del protocollo d’intesa tra Arrigo Giana, ad di Aspi, Matteo Salvini, Michele de Pascale e Matteo Lepore, entrambi accompagnati dagli assessori competenti, Irene Priolo e Michele Campaniello. Un progetto quindi che andrà a coniugare mobilità, ambiente e rispetto del territorio. Infatti, tra la soluzione del Passante del 2022 che avrebbe portato l’incremento della superficie pavimentata a 212mila metri quadrati, la soluzione ottimizzata firmata porta l’incremento a 77mila metri quadrati, il 64% in meno quindi superficie pavimentata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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