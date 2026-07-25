Dopo i 40 anni, molti uomini notano un aumento della circonferenza addominale, anche mantenendo le stesse abitudini alimentari. Secondo studi scientifici, questa crescita non è legata esclusivamente al consumo di birra o a una dieta sbilanciata. Cambiamenti nel metabolismo e nella distribuzione del grasso corporeo sono tra i fattori che contribuiscono all’aumento della pancia in questa fascia di età.

Gli uomini che hanno superato i 40 anni si trovano spesso a dover fare i conti con la pancia che cresce, anche se le abitudini alimentari rimangono invariate col passare degli anni. Non si tratta soltanto di una questione estetica: il grasso addominale è associato a rischi concreti per la nostra salute metabolica e cardiovascolare. Se per anni si è pensato che il meccanismo fosse semplice - le cellule adipose già esistenti si ingrandiscono quando si ingeriscono più calorie di quante se ne consumano - ora una nuova ricerca sembra riscrivere questa narrativa, aggiungendo un elemento che cambia il modo in cui guardiamo all'aumento di peso dopo i 40 anni: il nostro corpo non si limita ad ingrossare le cellule grasse che ha già, ma ne produce di nuove in quantità crescente con l'avanzare degli anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La pancetta dopo i 40 anni? Non dipende solo dalla birra... Ecco cosa dice la scienza

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