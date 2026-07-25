La Notte in bianco del Marchese cambia volto | a Montemesola una serata tra storia rievocazioni e il talk Risonanze

Da tarantinitime.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Montemesola si svolge giovedì 13 la terza edizione della “Notte in bianco del Marchese”. La serata include rievocazioni storiche e un talk intitolato “Risonanze”. La manifestazione si svolge tra eventi culturali e attività di intrattenimento, coinvolgendo la comunità locale. La piazza principale ospita spettacoli e presentazioni, mentre le strade si animano con iniziative dedicate alla storia e alla cultura del territorio. La serata si conclude con un momento di aggregazione pubblica.

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Tarantini Time Quotidiano Montemesola si prepara ad accogliere la terza edizione della “Notte in bianco del Marchese”, in programma giovedì 13 agosto. L’evento, organizzato dall’associazione culturale teatrale “Il Carrozzone” con il patrocinio del Comune di Montemesola, si presenta quest’anno con una formula rinnovata rispetto alle precedenti edizioni. Accanto agli appuntamenti di carattere storico e alle rievocazioni, il programma dedica infatti un ampio spazio all’approfondimento culturale con il format “Risonanze”, che rappresenterà uno dei momenti centrali della manifestazione. L’intrattenimento musicale, invece, sarà concentrato nella parte conclusiva della serata, oltre alle postazioni musicali allestite lungo la centrale via Roma. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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