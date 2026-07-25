La Notte in bianco del Marchese cambia volto | a Montemesola una serata tra storia rievocazioni e il talk Risonanze

Notizia in breve

A Montemesola si svolge giovedì 13 la terza edizione della “Notte in bianco del Marchese”. La serata include rievocazioni storiche e un talk intitolato “Risonanze”. La manifestazione si svolge tra eventi culturali e attività di intrattenimento, coinvolgendo la comunità locale. La piazza principale ospita spettacoli e presentazioni, mentre le strade si animano con iniziative dedicate alla storia e alla cultura del territorio. La serata si conclude con un momento di aggregazione pubblica.