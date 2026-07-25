La nave scuola Palinuro è arrivata venerdì sera a Portoferraio, sull’isola d’Elba, con a bordo gli allievi di seconda classe del 27° Corso Normale Marescialli di Mariscuola Taranto. La nave, considerata un simbolo della Marina, è aperta alle visite pubbliche. La visita consente di esplorare la imbarcazione e conoscere da vicino le attività della nave scuola.

Portoferraio (Livorno), 26 luglio 2026 – La nave scuola Palinuro è approdata venerdì sera all’ isola d’Elba con a bordo gli allievi della 2ª classe del 27° Corso Normale Marescialli di Mariscuola Taranto. Lo storico veliero gioiello della Marina Militare italiana e simbolo della tradizione marinara del Belpaese, si è messo all’ancora nella rada di Portoferraio. Dal 28 al 30 luglio sarà in porto e verrà aperto alle visite della popolazione nei seguenti giorni e orari: martedi 28 luglio dalle ore 15 alle ore 17; mercoledi 29 luglio dalle ore 10 alle ore 12; giovedi 30 luglio dalle ore 10 alle ore 12. La nave scuola Palinuro è una goletta di 69 metri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - La nave scuola Palinuro all’Elba, il gioiello della Marina si può anche visitare

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