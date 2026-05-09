Isola d' Elba la nave Etoile della Marina francese a Portoferraio | date e orari delle visite a bordo

Dal 10 al 13 maggio 2026, nel porto di Portoferaio, sarà possibile visitare a bordo la goletta Étoile, appartenente alla Marina Nazionale francese. La nave, conosciuta come simbolo della tradizione marinara e della navigazione a vela, sarà aperta al pubblico in quelle date e orari. La visita permetterà di conoscere da vicino questa imbarcazione storica e la sua presenza nel porto di Portoferaio.

Dal 10 al 13 maggio 2026 al porto di Portoferraio sarà possibile ammirare la storica goletta Étoile della Marina Nazionale francese, autentico simbolo della tradizione marinara e della navigazione a vela. Con i suoi 34,60 metri di lunghezza, 13 vele e un profilo elegante e senza tempo, l’Étoile.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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