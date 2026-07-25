La presenza di negozi nel centro storico si riduce progressivamente. Confesercenti sta organizzando una campagna di firme per sostenere iniziative a favore del commercio locale. La desertificazione commerciale nel centro cittadino interessa negozi di diverse dimensioni e settori, contribuendo alla diminuzione dell’attività commerciale in questa area. La mobilitazione mira a sollecitare interventi e decisioni che possano contrastare questa tendenza.

Il commercio di prossimità sta scomparendo e anche nel nostro centro storico, da tempo, si assiste ad una desertificazione commerciale che avanza inesorabilmente. Per cercare di contrastare questo fenomeno e invertire la tendenza, Confesercenti ha pensato di mobilitarsi coinvolgendo i cittadini, promuovendo una raccolta firme a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare "Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità" promossa dall’associazione a livello nazionale. Nella nostra provincia l’appuntamento è per mercoledì, giornata nella quale Confesercenti organizzerà tre punti di raccolta firme nel centro storico di Pesaro (via Branca - accanto all’ufficio postale, dalle 9 alle 13), Urbino (Piazza della Repubblica, dalle 16 alle 19) e Fano (centro storico, dalle 9 alle 13). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La morìa dei negozi in centro. Confesercenti prepara i banchetti: "Firmate, in gioco il futuro delle città"

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