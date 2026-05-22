Secondo l’ultima indagine condotta dall’istituto Lab21, Marina Calderone si conferma come la ministra più apprezzata del governo, con un indice reputazionale del 52,6%. La rilevazione evidenzia che il livello di approvazione riguarda principalmente l’azione del governo nel settore del lavoro e dell’occupazione. I dati mostrano come il supporto pubblico sia ancora forte verso le misure adottate nel campo delle politiche occupazionali, con il ministero coinvolto che si posiziona in testa alla classifica delle preferenze.

L’azione del governo sul fronte dell’occupazione continua a raccogliere consenso e, secondo l’ultima rilevazione dell’istituto Lab21, è Marina Calderone la ministra più apprezzata dell’esecutivo con un indice reputazionale che raggiunge il 52,6%. Un risultato che arriva in una fase particolarmente delicata per il mondo del lavoro e che coincide con il lancio del nuovo portale istituzionale dedicato alla previdenza complementare. L’iniziativa, sviluppata dal Ministero del Lavoro insieme al Consiglio Nazionale Giovani e a Mefop, punta ad accompagnare lavoratori e datori di lavoro nella conoscenza del sistema previdenziale integrativo, con particolare attenzione alle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Marina Calderone resta la ministra più apprezzata: il lavoro traina il consenso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

A Tale of Two Cities | Complete Edition 1/2 | Book 1 & 2 | For Sleep

Sullo stesso argomento

Come cambia il lavoro con l’IA. Il ministro Calderone traccia la rotta dell’ItaliaDalla centralità della persona nell’ecosistema digitale alla nascita dell’Osservatorio sull’IA, passando per formazione, sicurezza e coesione...

Le mandorle sono tra la frutta secca più apprezzata per il loro profilo nutrizionale equilibrato e la versatilità in cucina.Ricche di vitamine, fibre e grassi buoni, le mandorle sono uno snack sano e nutriente da inserire nella routine quotidiana Le mandorle sono tra la...

Fiducia nei ministri, Calderone resta in testa: cresce Giorgetti, debutto in top ten per Zangrillo, Lollobrigida e Musumeci. La classificaMarina Calderone (Lavoro e Politiche Sociali) si conferma, in trend da molti mesi, al primo posto con il 52,6% di fiducia precedendo il Vice Premier Matteo Salvini (Infrastrutture e Trasporti), stabil ... affaritaliani.it

Governo, Calderone resta il ministro più amato (fiducia in crescita): Ci concentreremo su giovani, donne e SudMarina Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, si conferma a luglio la più amata dagli italiani in prima posizione con il 52,7% di fiducia (dato in crescita rispetto alla precedente ... affaritaliani.it