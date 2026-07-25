La Juventus alza l’offerta per Kessie | lavoro senza sosta per Carnevali e Massara

Notizia in breve

La Juventus ha aumentato l’offerta per ottenere il trasferimento di Kessie, che è attualmente svincolato dopo aver giocato in Arabia con l’Al Ahli. Il centrocampista ivoriano, considerato prioritario per il mercato, attende di conoscere quale sarà la sua prossima squadra. Nel frattempo, i dirigenti della Juventus stanno lavorando intensamente per definire gli accordi, con particolare attenzione alle trattative condotte da Carnevali e Massara.