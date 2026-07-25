La Juventus alza l’offerta per Kessie | lavoro senza sosta per Carnevali e Massara
La Juventus ha aumentato l’offerta per ottenere il trasferimento di Kessie, che è attualmente svincolato dopo aver giocato in Arabia con l’Al Ahli. Il centrocampista ivoriano, considerato prioritario per il mercato, attende di conoscere quale sarà la sua prossima squadra. Nel frattempo, i dirigenti della Juventus stanno lavorando intensamente per definire gli accordi, con particolare attenzione alle trattative condotte da Carnevali e Massara.
Frank Kessie continua ad essere l’obbiettivo numero uno per rinforzare il centrocampo bianconero in vista della prossima stagione. L’ivoriano, attualmente svincolato dopo l’esperienza in Arabia con l’Al Ahli, è in attesa di scoprire quella che sarà la sua prossima squadra. La Juventus sembra essere il club maggiormente interessato al centrocampista, il quale, a sua volta, ha già dato l’ok ad approdare in bianconero. La dirigenza juventina si è mossa offrendo, inizialmente, al calciatore un contratto triennale da 3,5 milioni a stagione più bonus alla firma. Su di lui c’è da sottolineare anche l’interesse di Roma e Atalanta, le quali restano per il momento più defilate. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
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