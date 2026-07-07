Juventus doppio colpo rossonero per Massara? Offerta per Kessie idea Theo Hernandez

Da sportmediaset.mediaset.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Juventus ha presentato un'offerta per Kessie, attualmente in Arabia Saudita, e valuta l'acquisto di Theo Hernandez, anche lui ex Milan. L'ad Giovanni Carnevali e il nuovo responsabile dell'area tecnica, Frederic Massara, stanno seguendo i due giocatori, entrambi in orbita rossonera. La società bianconera ha mostrato interesse per il centrocampista e il difensore, senza confermare trattative concluse.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Juventus pensa a due ex Milan, oggi in Arabia Saudita. L'ad Giovanni Carnevali e il nuovo responsabile dell'area tecnica Frederic Massara hanno messo nel mirino Franck Kessie e sono tentati dalla suggestione che porterebbe a Theo Hernandez., La dirigenza bianconera è rimasta soddisfatta dalle prestazioni di Kessie ai Mondiali 2026. Nelle quattro partite giocate con la Costa d'Avorio (eliminata dalla Norvegia ai sedicesimi di finale), il centrocampista ha cancellato i dubbi sulle sue condizioni fisiche dopo le tre stagioni con l'Al Ahli, in un campionato non competitivo come quelli europei. Gli osservatori bianconeri lo... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

juventus doppio colpo rossonero per massara offerta per kessie idea theo hernandez
© Sportmediaset.mediaset.it - Juventus, doppio colpo "rossonero" per Massara? Offerta per Kessie, idea Theo Hernandez
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Idea Serie A per Theo Hernandez, il terzino nel mirino di Como e Juventus

Calciomercato, Juventus 'stile Milan' - Theo Hernandez (due condizioni) e Kessie (summit). Contropiede su Vlahovic e sorpasso di... - Le trattative bianconereLa Juventus sta valutando un possibile ritorno di Theo Hernandez, ma solo se partirà Cambiaso.

Si parla di: Kessié più Lobotka, la Juve sogna il doppio colpo in mediana: assalto possibile con l'addio di Thuram! Il piano.

theo hernandez juventus doppio colpo rossoneroJuventus, doppio colpo rossonero per Massara? Offerta per Kessie, idea Theo HernandezLa Juventus pensa a due ex Milan, oggi in Arabia Saudita. L'ad Giovanni Carnevali e il nuovo responsabile dell'area tecnica Frederic Massara hanno messo nel mirino Franck Kessie e sono tentati dalla s ... msn.com

Theo Hernandez torna in Serie A? Milan, Juventus o... Dove può andare e perché può essere un affareIl laterale ex Milan può rientrare in Italia dopo una sola stagione passata in Arabia Saudita. msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web