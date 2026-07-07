La Juventus ha presentato un'offerta per Kessie, attualmente in Arabia Saudita, e valuta l'acquisto di Theo Hernandez, anche lui ex Milan. L'ad Giovanni Carnevali e il nuovo responsabile dell'area tecnica, Frederic Massara, stanno seguendo i due giocatori, entrambi in orbita rossonera. La società bianconera ha mostrato interesse per il centrocampista e il difensore, senza confermare trattative concluse.

La Juventus pensa a due ex Milan, oggi in Arabia Saudita. L'ad Giovanni Carnevali e il nuovo responsabile dell'area tecnica Frederic Massara hanno messo nel mirino Franck Kessie e sono tentati dalla suggestione che porterebbe a Theo Hernandez., La dirigenza bianconera è rimasta soddisfatta dalle prestazioni di Kessie ai Mondiali 2026. Nelle quattro partite giocate con la Costa d'Avorio (eliminata dalla Norvegia ai sedicesimi di finale), il centrocampista ha cancellato i dubbi sulle sue condizioni fisiche dopo le tre stagioni con l'Al Ahli, in un campionato non competitivo come quelli europei. Gli osservatori bianconeri lo... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Juventus, doppio colpo "rossonero" per Massara? Offerta per Kessie, idea Theo Hernandez

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