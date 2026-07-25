La Grande Notte Bianca | musica spettacoli e divertimento per tutta la famiglia
La Grande Notte Bianca si svolge a Sant’Omobono Terme con ingresso gratuito, coinvolgendo famiglie, giovani e visitatori. La manifestazione prevede musica, spettacoli e attività di intrattenimento per tutte le età. L’evento si tiene in una serata aperta, dedicata a promuovere momenti di socializzazione e divertimento. La durata e il programma dettagliato non sono stati specificati.
Sant’Omobono Terme. Una serata gratuita dedicata a famiglie, giovani e visitatori, all’insegna della musica, dell’intrattenimento, delle eccellenze del territorio e della voglia di stare insieme: sabato 25 luglio l’iniziativa fa parte della rassegna “ Valle Imagna nel Cuore ”, il progetto che coinvolge diversi Comuni della Valle Imagna con l’obiettivo di promuovere il territorio attraverso eventi capaci di valorizzare le comunità locali, le tradizioni e le produzioni del territorio. Fin dalle 18.30 il centro del paese, lungo Viale Vittorio Veneto, prenderà vita con l’area ristoro “ Cena sotto le Stelle ”, dove sarà possibile gustare i... 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Bussolengo, la Notte Bianca 2026 conquistò il pubblico tra musica, spettacoli e tanto divertimento
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Temi più discussi: La Grande Notte Bianca: musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia; Crescentino sotto le stelle - Notte Bianca sabato 18 luglio 2026; Notte Bianca a Pietra Ligure: la grande festa con uno spettacolo di luci e colori; Torna la Notte Bianca in Via Torino a Carmagnola.
L’11 agosto torna la Notte Bianca tra i Templi, giunta alla sua quinta edizione: dalle ore 20:00 alle 2:00 (chiusura biglietteria e ultimo ingresso ore 01:15) l’intera area archeologica si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto.Scopri di più: parchipae x.com
LUGLIO 25, SABATO, SANT' OMOBONO LA GRANDE NOTTE BIANCA – 25 LUGLIO 2026 Centro – Viale Vittorio Veneto, S. Omobono Terme Concerti live e musica per tutti i gusti Mercatini e bancarelle Spettacoli e animazione itineranti In facebook
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