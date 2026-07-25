La Grande Notte Bianca | musica spettacoli e divertimento per tutta la famiglia

Notizia in breve

La Grande Notte Bianca si svolge a Sant’Omobono Terme con ingresso gratuito, coinvolgendo famiglie, giovani e visitatori. La manifestazione prevede musica, spettacoli e attività di intrattenimento per tutte le età. L’evento si tiene in una serata aperta, dedicata a promuovere momenti di socializzazione e divertimento. La durata e il programma dettagliato non sono stati specificati.