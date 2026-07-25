La Fiorentina accelera per Joao Mario | presentata l’offerta alla Juventus fumata bianca vicinissima
La Fiorentina ha presentato un’offerta alla Juventus per il trasferimento di Joao Mario. L’operazione prevede un prestito con diritto di riscatto e si sta cercando di concludere entro la fine della settimana. La trattativa è in fase avanzata e la fumata bianca sembra prossima. La società viola sta accelerando i negoziati per finalizzare l’accordo.
di Luca Fioretti La Fiorentina accelera le trattative con la Juve per chiudere entro la settimana l’arrivo di Joao Mario: operazione in prestito con diritto. Il mercato della Juventus entra nel vivo e registra importanti sviluppi sul fronte delle cessioni in vista della prossima stagione calcistica. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, la Fiorentina ha formulato un’offerta formale alla dirigenza bianconera per assicurarsi le prestazioni del terzino Joao Mario in questa sessione estiva. La proposta del club viola prevede la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 89 milioni di euro. La trattativa tra le due società prosegue spedita e la fumata bianca definitiva potrebbe arrivare già nel corso di questa settimana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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