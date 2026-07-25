La Fiorentina accelera per Joao Mario | presentata l’offerta alla Juventus fumata bianca vicinissima

Notizia in breve

La Fiorentina ha presentato un’offerta alla Juventus per il trasferimento di Joao Mario. L’operazione prevede un prestito con diritto di riscatto e si sta cercando di concludere entro la fine della settimana. La trattativa è in fase avanzata e la fumata bianca sembra prossima. La società viola sta accelerando i negoziati per finalizzare l’accordo.