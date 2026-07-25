Fiorentina prima offerta alla Juventus per Joao Mario | i dettagli

Da sportmediaset.mediaset.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Fiorentina ha presentato la prima proposta alla Juventus per l'esterno portoghese in uscita. L'offerta prevede un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 89 milioni di euro. La proposta segue i primi colloqui avvenuti nei giorni scorsi tra le due squadre. Al momento non sono stati comunicati dettagli aggiuntivi sulla trattativa o eventuali risposte da parte della Juventus.

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La Fiorentina fa sul serio per Joao Mario. Dopo i primi colloqui degli scorsi giorni, il club viola ha formulato la prima offerta per l'esterno portoghese in uscita dalla Juventus: i viola hanno proposto un prestito con diritto di riscatto fissato sugli 89 milioni di euro. Già questa settimana potrebbe arrivare l'accelerata decisiva e la chiusura della trattativa. Il terzino portoghese potrebbe essere il sesto acquisto di Paratici in questa sessione di calciomercato. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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