La strategia portuale dell’India dall’Oceano Indiano al Mar Cinese Meridionale

L’India sta rafforzando le proprie azioni nel settore portuale nell’area dell’Indo-Pacifico, con particolare attenzione allo Stretto di Malacca e al Mar Cinese Meridionale. Nel frattempo, negli Stati Uniti si prepara una visita ufficiale in Cina del presidente americano, mentre l’India mantiene un atteggiamento di rafforzamento militare e strategico nella regione, senza coinvolgimenti diretti con altri attori. La crescita della presenza portuale indiana si inserisce in questo quadro di attività geopolitica.

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Mentre il presidente statunitense Donald Trump si prepara a visitare la Cina, l’India continua a rafforzare la propria postura strategica nell’Indo-Pacifico per contenere l’espansione cinese. Uno dei pilastri di questa strategia è il progetto di Great Nicobar, isola situata all’uscita orientale dell’Oceano Indiano, lungo le rotte che collegano il Golfo del Bengala allo Stretto di Malacca e, da lì, al Mar Cinese Meridionale. In caso di crisi, questa posizione consentirebbe a Nuova Delhi di monitorare, influenzare e, se necessario, condizionare uno dei passaggi marittimi più cruciali del pianeta. Dopo che lo Stretto di Hormuz è tornato al centro delle tensioni globali con la crisi tra Israele e Iran, l’India guarda sempre più anche verso est, all’altro grande collo di bottiglia del commercio mondiale.🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La strategia portuale dell’India, dall’Oceano Indiano al Mar Cinese Meridionale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate "Muove 242 navi al giorno": la strana mossa di Xi nel Mar Cinese MeridionaleNel 2025 il Mar Cinese Meridionale ha visto crescere una presenza navale cinese senza precedenti. Si parla di: Snodi globali La strategia portuale dell’India, dall’Oceano Indiano al Mar Cinese Meridionale; IMEC-Korridor | Indien als maritime Supermacht: Vom Kolonialhafen zur globalen Handelsdrehscheibe - Xpert.Digital.