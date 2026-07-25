Un allenatore ha avviato un percorso di formazione incentrato sullo sviluppo della consapevolezza nei propri mezzi e sulla mentalità vincente sia a livello individuale che di squadra. La sua attenzione si concentra sulla definizione di mentalità, intesa come il modo di concepire e giudicare le cose che caratterizza un individuo, con particolare riferimento a chi guida una squadra di calcio.

Parto dalla definizione di mentalità, cioè quel particolare modo di concepire, intendere, giudicare le cose ritenuto proprio di un individuo, in questo caso dell’allenatore. Mi viene spontaneo evidenziare il fatto che lui é per ruolo il responsabile unico di un gruppo e quindi punto di riferimento di tutta la squadra. L’allenatore per costruire una mentalità vincente deve avere delle certezze su ciò che dice e propone a coloro che allena. Una grande conoscenza del gioco, l’entusiasmo proprio di colui che crede in quello che fa, e tanta, ma tanta competenza emotiva e sociale. L’allenatore, le qualità indispensabili. Il modo di camminare, guardare, parlare, non è uguale per tutti. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - L’ ALLENATORE NELLO SVILUPPO DEL PROCESSO DI CONSAPEVOLEZZA NEI/DEI PROPRI MEZZI. MENTALITÀ VINCENTE INDIVIDUALE E DI SQUADRA NEL CALCIO.

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Marty Fischer on Wing Shooting, Sporting Clays & Mental Excellence – Clay Mastermind with Dawn Grant

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