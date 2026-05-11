La Bari vincente del calcio si chiama Ideale | vittoria nello spareggio e salto in Promozione

La squadra di calcio dell'Ideale Bari ha conquistato la promozione in Promozione grazie a una vittoria nello spareggio contro il Triggiano. Un gol segnato all'ultimo minuto ha deciso l'esito dell'incontro, con la squadra che ha festeggiato sul campo. Con questa vittoria, l'Ideale Bari si è aggiudicata il primo posto nel girone A del campionato di Prima Categoria, assicurandosi il salto di categoria.

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Un goal in extremis ha fatto esplodere la festa dell'Ideale Bari che, nello spareggio contro il Triggiano, ha vinto il girone A del Campionato di calcio di Prima Categoria, ottenendo il pass per salire nella categoria superiore, la Promozione.Il successo nello spareggio di BisceglieIl match.🔗 Leggi su Baritoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Bari-Reggiana 4-1: Rao trascina i biancorossi nello spareggio salvezzaPoker della squadra di Longo: apre Artioli, poi doppietta del gioiello 2006 e gol di Moncini. Argomenti più discussi: Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 7 maggio: nessun 6 o 5+; Il pagellone di Serie B: Shpendi e Caserta salvano l'Empoli, 7. Ashley Cole, flop da 4,5; Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi sabato 9 maggio 2026; Serie B, Venezia in festa e a Frosinone la preparano. In coda nulla è deciso ma alla Reggiana serve un miracolo. Orgoglio D’Aversa, Toro scossa derby Juve, ti giochi tutto Buongiorno con la prima pagina di Tuttosport del 9 maggio x.com Courtney Cox piace il post di Variety che cita Melissa Barrera dicendo che pensa che la Paramount abbia mentito sui numeri del box office di Scream 7 e che vuole lavorare con chiunque sia Pro Palestina reddit