Kimi Antonelli penalizzato in qualifica a Budapest | stangata dei commissari F1 sulla bandiera gialla

Da fanpage.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Kimi Antonelli è stato penalizzato in qualifica a Budapest, perdendo tre posizioni sulla griglia di partenza del GP d'Ungheria. I commissari hanno deciso di assegnargli un punto sulla Superlicenza e di applicare la penalizzazione dopo aver valutato il suo rallentamento sotto bandiera gialla, considerato insufficiente, in seguito al testacoda di Verstappen. La decisione si è basata sulla violazione delle norme di sicurezza in pista.

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Kimi Antonelli perde tre posizioni sulla griglia del GP d'Ungheria e riceve un punto sulla Superlicenza. I commissari hanno giudicato insufficiente il rallentamento sotto bandiera gialla dopo il testacoda di Verstappen. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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