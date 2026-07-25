Kimi Antonelli penalizzato in qualifica a Budapest | stangata dei commissari F1 sulla bandiera gialla

Notizia in breve

Kimi Antonelli è stato penalizzato in qualifica a Budapest, perdendo tre posizioni sulla griglia di partenza del GP d'Ungheria. I commissari hanno deciso di assegnargli un punto sulla Superlicenza e di applicare la penalizzazione dopo aver valutato il suo rallentamento sotto bandiera gialla, considerato insufficiente, in seguito al testacoda di Verstappen. La decisione si è basata sulla violazione delle norme di sicurezza in pista.