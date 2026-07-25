Keeper – L’eletta l’orrore si nasconde in una casa nel bosco – Recensione

Liz e il fidanzato Malcolm si recano in una baita isolata di proprietà di lui per celebrare un anniversario, ma la donna è ignara dell’orrore che la attende tra quelle quattro mura immerse nel bosco. Fin dal suo arrivo la protagonista di Keeper – L’eletta comincia infatti a essere vittima di inquietanti allucinazioni e incubi, che non tardano a manifestarsi in modo sempre più ossessivo e spaventoso. La situazione degenera definitivamente quando l’uomo, che lavora come medico all’ospedale cittadino, deve improvvisamente partire per assistere una paziente in fin di vita, lasciando Liz da sola per diverse ore. Il tempo trascorso lontano da Malcolm si tinge così di note inquietanti, legate anche alla misteriosa figura di una presunta custode e al cugino dell’uomo, che abita lì vicino e sembra nascondere qualcosa. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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KEEPER - L' ELETTA -

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