Jysk, catena danese di mobili e articoli per la casa, sta espandendo la sua presenza in Italia e apre nuove posizioni nel settore retail. La società continua a crescere nel mercato italiano, con un aumento di punti vendita e opportunità di lavoro. La sua espansione si accompagna a un incremento di assunzioni in diverse aree del retail, senza dettagli specifici sui numeri o le località coinvolte.

La passione dei nord europei per l’arredo domestico passa attraverso il numero di marchi nati sotto il flebile sole scandinavo. Jysk è una catena di negozi danese specializzata nella produzione e vendita di mobili e articoli per la casa che sta prendendo sempre più terreno in Italia. Ha già numerosi esercizi commerciali nel Nord del Paese ma l’espansione sta giungendo anche al di sotto del Po, portandosi dietro la nascita di opportunità lavorative. Gli ottimi risultati finanziari hanno convinto la multinazionale scandinava ad aprire ulteriori negozi. Sono 14 gli ulteriori punti vendita che devono essere inaugurati a 180 le posizioni aperte. Quali sono i profili ricercati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Jysk conquista l’Italia e apre nuove posizioni lavorative nel retail

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