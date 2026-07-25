La Juventus sta considerando un trasferimento per André, centrocampista del Corinthians, e il dirigente sta preparando un’offerta. La società cerca un giocatore con esperienza per rafforzare il reparto a breve termine, mantenendo anche un occhio al futuro e ai giovani. Il recente acquisto di Jeff Ekhator dimostra la strategia di investire su profili emergenti.

La Juventus vuole operare sul mercato su profili più esperti e utili per il presente senza scordare di guardare al futuro e investire sui giovani. Il colpo Jeff Ekhator è la dimostrazione della linea green che Giovanni Carnevali vuole mantenere durante questo calciomercato. Gli obiettivi principali rimangono sempre Randal Kolo-Muani, Frank Kessie, Emiliano Martinez, nel rispetto delle richieste espresse da Luciano Spalletti e del bisogno di avere elementi di esperienza e di carattere per costruire una rosa competitiva e adatta alle idee tattiche del tecnico toscano. Carnevali vuole costruire anche le basi per il futuro con acquisti mirati e giovani profili tecnici: tra i nomi monitorati c’è André Luiz Santos, centrocampista classe 2006 del Corinthians. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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© Stilejuventus.com - Juventus, per il centrocampo si valuta André del Corinthians: Carnevali prepara l’offerta

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Il silenzio del Corinthians che frena il Milan

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