Juve | a centrocampo missione per André del Corinthians ex obiettivo Milan | è sfida al Fenerbahce

La Juventus sta lavorando per acquistare André, centrocampista del Corinthians, che in passato era stato anche obiettivo del Milan. La trattativa coinvolge anche il Fenerbahçe, che ha mostrato interesse per il giocatore. La società bianconera ha avviato contatti per definire l’operazione, che potrebbe concretizzarsi nel prossimo mercato. La trattativa riguarda esclusivamente il presente, con l’intenzione di rafforzare il reparto a centrocampo.

Il presente sì, ma con uno sguardo al futuro. Si può leggere in quest'ottica la mossa della Juve sul mercato per Andrè. Il centrocampista brasiliano classe 2006 del Corinthians, 41 presenze e sette gol nell'ultimo anno, nei mesi scorsi è stato accostato al Milan e addirittura il suo arrivo in rossonero sembrava cosa fatta (il club brasiliano bloccò all'ultimo la trattativa). Ora ci provano i bianconeri, con un affondo a sorpresa per cercare di superare la minacciosa concorrenza del Fenerbahce, che da tempo è sulle tracce del giocatore. Il club brasiliano ha esigenza di vendere ma comunque non è disposto a fare sconti, contando anche sulla possibilità di scatenare un'asta: 17-18 milioni di euro più 4 di bonus la richiesta per il 70% del cartellino - il restante 30% è della famiglia di André. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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