Juve stop ai rialzi su Kolo Muani | ultima offerta da 40 milioni I bianconeri fissano il limite
La Juventus ha presentato un'offerta da 40 milioni di euro per Kolo Muani, ritenendo questa l'ultima proposta possibile. La società ha deciso di non aumentare ulteriormente il budget e ha fissato un limite massimo. I bianconeri attendono una risposta senza intenzione di rivedere la cifra. La trattativa si svolge senza variazioni rispetto alla strategia definita e senza ulteriori incrementi. La decisione finale dipende dalla risposta del club interessato.
Torino, 25 luglio 2026 - La Juventus è pronta ad arrivare al traguardo, ma senza cambiare la propria strategia. Prendere o lasciare, la posizione della Continassa. Per Randal Kolo Muani il club bianconero metterà sul tavolo un'offerta da 40 milioni di euro, considerata il punto di equilibrio tra le esigenze tecniche e quelle di bilancio. Oltre questa cifra, però, non si andrà, perché Carnevali considera questa asticella quella corretta per il trasferimento dell’attaccante francese. A Torino la linea è stata tracciata da tempo: Kolo Muani è il primo nome per rinforzare il reparto offensivo, ma l'operazione dovrà chiudersi alle condizioni della Juventus. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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