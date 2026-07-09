Juventus per Kolo Muani | l’offerta da 40 milioni non convince

La Juventus ha offerto 40 milioni di euro per l’attaccante. La proposta non ha incontrato l’approvazione del club interessato. Dusan Vlahovic rimane in bilico, senza aggiornamenti ufficiali sul suo futuro. Le trattative per l’attaccante continuano a essere al centro delle discussioni nel mercato della squadra. La decisione finale sulla cessione o meno del giocatore non è ancora stata annunciata.

Juve-Kolo Muani, il rebus dell’attacco: i 40 milioni che non convincono. Mentre il futuro di Dusan Vlahovic resta avvolto nel mistero, il mercato della Juventus continua a far discutere. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate da Tuttosport, il club bianconero starebbe provando a forzare la resistenza del PSG per arrivare a Randal Kolo Muani. La cifra circolante? Quasi 40 milioni di euro. Ma c’è qualcosa, in questa narrazione, che stona profondamente con le recenti linee guida della società. Una cifra fuori contesto?. L’idea che la Juventus possa mettere sul piatto una cifra così elevata per l’attaccante francese appare, a una lettura attenta, quantomeno audace. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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JUVE, BLITZ PER KOLO MUANI! OFFERTA DA 35 MILIONI AL PSG

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