Juve-Fiorentina affare caldissimo | si può chiudere a 9 milioni

La Juventus sta negoziando l'acquisto di un giocatore della Fiorentina con una proposta di circa 9 milioni di euro. La società sta inoltre lavorando per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione, valutando anche cessioni di calciatori considerati in esubero rispetto al progetto tecnico-tattico. Le trattative sono in corso, ma non sono stati resi noti dettagli ufficiali sui tempi o sugli eventuali accordi definitivi.

Continuano i grandi movimenti di mercato in casa bianconera in vista della prossima stagione, ecco le ultime. Procede senza sosta il lavoro della Juventus che punta a rinforzare la rosa in vista del prossimo anno e a cedere quei calciatori in esubero, esclusi dal progetto tecnico-tattico di Spalletti. Tra questi figura sicuramente Joao Mario, reduce dall’esperienza in prestito al Bologna di sei mesi. Joao Mario (Ansa) – Calciomercato.it Il laterale portoghese piace tantissimo alla Fiorentina e il direttore sportivo Fabio Paratici starebbe intensificando i contatti in queste ore con la Juve per definire l’operazione: secondo quanto evidenziato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l’affare tra i due club dovrebbe concretizzarsi sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 8-9 milioni di euro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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