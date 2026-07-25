Cinquant’anni fa, ai Giochi di Montreal, Alberto Juantorena vinse due medaglie d’oro nelle discipline dei 400 e degli 800 metri, un'impresa mai ripetuta nelle Olimpiadi. Juantorena Jr. ha raccontato che il suo soprannome deriva da due ori impossibili, una malattia e delle scarpe regalate. La doppietta olimpica di suo padre resta una delle imprese più celebri nella storia dell'atletica leggera.

Quando El Caballo si fece leggenda. Cinquant’anni fa, ai Giochi di Montreal, Alberto Juantorena conquistò l’oro nei 400 e negli 800, una doppietta mai riuscita alle Olimpiadi. Oggi Juantorena convive con una malattia degenerativa che gli impedisce di raccontare quei ricordi. A custodirli è il figlio Alberto Juantorena Jr, ex decatleta di buon livello, che da Miami ripercorre l’impresa che cambiò per sempre la storia dello sport. Alberto, come sta oggi suo padre? "Purtroppo non bene. Ha 75 anni e dal 2023 è malato. Vorrebbe raccontare quello che ha vissuto, ma ormai non ci riesce più". Eppure quella storia continua a emozionare. La doppietta di Montreal è diventata iconica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juantorena jr: "Il soprannome, due ori impossibili, la malattia e le scarpe regalate. Ecco chi è mio padre"

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