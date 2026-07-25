Joao Mario si avvicina alla cessione, con la Fiorentina che cerca di finalizzare l’accordo in breve tempo. La società viola propone un prestito con diritto di riscatto tra gli 8 e i 9 milioni di euro. La trattativa è in corso con la Juventus, che potrebbe ottenere il giocatore attraverso questa formula. Non sono state ancora definite le modalità precise dell’operazione, ma l’intenzione è di chiudere rapidamente.

di Francesco Spagnolo Joao Mario sempre più vicino alla cessione. La Fiorentina punta a chiudere l’operazione con la formula del prestito con diritto di riscatto intorno agli 8-9 milioni. Il calciomercato entra nel vivo e in casa bianconera si lavora intensamente sulle uscite per sbloccare le prossime operazioni in entrata. Come raccontato da Gianluca Di Marzio, la Juventus continua a lavorare per la cessione di Joao Mario. Il profilo del giocatore è finito da tempo nel mirino di diversi club, ma nelle ultime ore la pista più concreta porta direttamente a Firenze, con contatti continui con la Fiorentina per trovare la fumata bianca definitiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Joao Mario verso l’addio: la Fiorentina punta a chiudere in poco tempo con la Juve. La formula e le possibili cifre dell’operazione

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