Joao Mario verso l’addio | la Fiorentina punta a chiudere in poco tempo con la Juve La formula e le possibili cifre dell’operazione
Joao Mario si avvicina alla cessione, con la Fiorentina che cerca di finalizzare l’accordo in breve tempo. La società viola propone un prestito con diritto di riscatto tra gli 8 e i 9 milioni di euro. La trattativa è in corso con la Juventus, che potrebbe ottenere il giocatore attraverso questa formula. Non sono state ancora definite le modalità precise dell’operazione, ma l’intenzione è di chiudere rapidamente.
di Francesco Spagnolo Joao Mario sempre più vicino alla cessione. La Fiorentina punta a chiudere l’operazione con la formula del prestito con diritto di riscatto intorno agli 8-9 milioni. Il calciomercato entra nel vivo e in casa bianconera si lavora intensamente sulle uscite per sbloccare le prossime operazioni in entrata. Come raccontato da Gianluca Di Marzio, la Juventus continua a lavorare per la cessione di Joao Mario. Il profilo del giocatore è finito da tempo nel mirino di diversi club, ma nelle ultime ore la pista più concreta porta direttamente a Firenze, con contatti continui con la Fiorentina per trovare la fumata bianca definitiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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