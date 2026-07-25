Jermain Defoe | l’uscita dell’ex nazionale inglese da Woking è arrivata dopo crescenti preoccupazioni

L’ex nazionale inglese Jermain Defoe ha lasciato il ruolo di allenatore del Woking. La decisione è stata comunicata dal direttore sportivo del club e si è resa necessaria a causa di “crescenti preoccupazioni”. La sua separazione dalla squadra, che non disputa campionati professionistici, è stata ufficializzata recentemente.

2026-07-25 18:34:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: La partenza dell’ex attaccante dell’Inghilterra Jermain Defoe dalla carica di allenatore del Woking, squadra fuori campionato, è arrivata dopo “crescenti preoccupazioni”, ha detto il direttore sportivo del club. Defoe, che ha collezionato più di 750 presenze da senior con squadre del calibro di West Ham, Tottenham, Portsmouth e Sunderland in una carriera da giocatore durata più di due decenni, ha lasciato la squadra della National League dopo soli quattro mesi in carica. Il 43enne e il club “hanno concordato di comune accordo di... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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