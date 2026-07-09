Dopo le contestazioni degli ultras, la squadra granata ha iniziato la stagione con una sconfitta a Pontedera. La partita si è conclusa con un risultato negativo, alimentando le preoccupazioni tra i tifosi e la società. La situazione ha generato tensioni e richieste di chiarimenti, ma non sono ancora state prese decisioni ufficiali. La squadra si prepara ora alle prossime gare, mentre si attendono eventuali interventi da parte della dirigenza.

Nessuno ha la palla di cristallo per vedere nel futuro e capire come andranno le cose, ma intanto questa stagione è cominciata nel peggiore dei modi a Pontedera. C’è una piazza in rivolta contro la società, già sfiduciata (anche se non è così per tutti, ma per la stragrande maggioranza sì) prima di iniziare il campionato, com’è chiaramente emerso nell’assemblea pubblica di martedì sera indetta dagli ultras della gradinata nord Diego Savelli, che chiedono rispetto per la maglia e la tradizione del club. Dall’altra parte c’è una dirigenza che, martedì all’ora di pranzo, ha illustrato un progetto che fin qui non ha convinto nessuno. Un progetto che parla di salvezza in Serie D. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il giorno dopo la contestazione degli ultras. Tutte le preoccupazioni per i granata

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Empoli - Contestazione dei tifosi dopo la sconfitta di Padova

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