Italia tragedia in famiglia | la cena dai nonni finisce nel sangue Orrore

Una cena in famiglia si è conclusa con un episodio violento a Castagna Bassa, frazione di Castel Castagna, in provincia di Teramo. L’evento si è verificato durante un incontro tra parenti, ma i dettagli su quanto accaduto non sono stati ancora resi noti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione. Nessuna informazione è stata diffusa riguardo alle cause o alle conseguenze dell’incidente.

Quella che doveva essere una tranquilla cena in famiglia si è trasformata in un dramma a Castagna Bassa, frazione di Castel Castagna, in provincia di Teramo. Un improvviso litigio tra un 22enne e la zia ha provocato una violenta colluttazione, al termine della quale tre persone sono finite in ospedale. Pochi giorni dopo è morto l’anziano nonno, che aveva tentato di separarli. Lo scatto d’ira durante la cena. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane, 22 anni, avrebbe avuto un improvviso scatto d’ira mentre era a tavola con i nonni e la zia. Avrebbe lanciato i piatti contro la donna, di 55 anni, colpendola alla testa, per poi continuare ad aggredirla. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Teramo, la cena dai nonni diventa una tragedia: una famiglia finita nel sangueDurante una cena tra nonni e famiglia, un giovane ha perso il controllo e ha lanciato i piatti contro la zia, scatenando un forte tumulto.

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