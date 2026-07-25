Ita Airways assume diplomati | profili ricercati e come candidarsi

Ita Airways ha aperto nuove opportunità di lavoro rivolte anche a diplomati. Le posizioni disponibili includono ruoli tecnici, ingegneristici, operativi e commerciali. Le candidature possono essere inviate attraverso i canali ufficiali dell’azienda. La selezione riguarda diverse aree professionali, senza specificare requisiti particolari oltre al titolo di studio. La campagna di assunzioni mira a rafforzare l’organico con personale proveniente da vari percorsi formativi.

Ita Airways ha avviato una nuova campagna di assunzioni per rafforzare il proprio organico. Le posizioni aperte spaziano dai profili tecnici e ingegneristici fino ai ruoli operativi e commerciali, con opportunità anche per i diplomati. Si tratta di una ricerca di personale che interessa sia candidati alle prime esperienze sia professionisti già qualificati. Ita Airways assume a Roma. La maggior parte delle nuove opportunità riguarda l’hub di Roma Fiumicino, cuore operativo della compagnia di bandiera. Qui vengono gestite la manutenzione degli aeromobili, il coordinamento dei voli, la pianificazione operativa e gran parte delle attività commerciali e amministrative. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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