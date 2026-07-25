ABBONATI A DAYITALIANEWS Sono milioni le persone che offrono assistenza gratuita a familiari e conoscenti. In Italia sono oltre 12 milioni le persone che svolgono il ruolo di caregiver, ovvero coloro che forniscono aiuto gratuito e assistenza a familiari, parenti, amici o persone con cui convivono. Il dato emerge dallo studio dell’ Istat sulle reti di solidarietà, che ha analizzato il fenomeno dell’assistenza informale nel Paese e il contributo quotidiano di chi si prende cura degli altri senza un rapporto professionale retribuito. Le attività svolte dai caregiver: dalla compagnia all’assistenza pratica. I caregiver maggiorenni possono offrire supporto in molti ambiti della vita quotidiana. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Istat: in Italia oltre 12 milioni di caregiver, le donne sono le più coinvolte

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Istat: i caregiver sono oltre 12 milioni, donne più impegnateIn Italia, più di 12 milioni di persone svolgono attività di assistenza gratuita a familiari, amici o conoscenti.

Pensioni, Istat: più basse per le donne rispetto agli uominiSecondo i dati dell’Istat, le pensioni delle donne sono inferiori rispetto a quelle degli uomini.

Temi più discussi: Istat, oltre l’83% degli italiani vive in agglomerati urbani; Comunicati stampa - Turismo: in Sardegna flussi record, l’Istat certifica che la Sardegna è la prima regione per crescita di arrivi e presenze nel 2025; Istat, italiani più solidali, salgono aiuti informali a parenti e amici; Sicurezza, nel 2025 record storico su crollo omicidi in Italia. Covid escluso. Crescono quelli commessi da stranieri: oltre 30%. Ma stranieri sono solo il 9% in Italia. DATI E INFOGRAFICA.

Sono oltre 12 milioni i caregiver in Italia, le persone che prestano aiuto gratuito in varie forme a familiari, parenti e amici, coinquilini o meno. I numeri sono stati calcolati dall'Istat nello studio sulle reti di solidarietà. Si tratta di persone maggiorenni che fornisco x.com

Caregiver, Istat: in Italia sono oltre 12 milioni, donne più impegnateLe donne forniscono questo tipo di aiuto in misura maggiore rispetto agli uomini: il 21,7% contro il 17%. Fra i 12 milioni, i caregiver familiari che coabitano con la persona che ha bisogno di ... tg24.sky.it

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