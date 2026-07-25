Istat | i caregiver sono oltre 12 milioni donne più impegnate

In Italia, più di 12 milioni di persone svolgono attività di assistenza gratuita a familiari, amici o conoscenti. L’Istat ha rilevato questo dato attraverso uno studio sulle reti di solidarietà. Le donne rappresentano la maggior parte di questi caregiver, impegnate quotidianamente nel supporto a persone in difficoltà. I numeri comprendono assistenza di diversa natura e coinvolgono individui di tutte le età e condizioni sociali.

Sono oltre 12 milioni i caregiver in Italia, le persone che prestano aiuto gratuito in varie forme a familiari, parenti e amici, conquilini o meno. I numeri sono stati calcolati dall'Istat nello studio sulle reti di solidarietà. Si tratta di persone maggiorenni che forniscono assistenza alle persone come dare compagnia o accompagnare, fornire prestazioni sanitarie, assistere un adulto, svolgere attività burocratiche, aiutare nelle faccende domestiche o preparare i pasti. Le donne forniscono questo tipo di aiuto in misura maggiore rispetto agli uomini (il 21,7% contro il 17,0% degli uomini). Fra i 12 milioni, i caregiver familiari, che coabitano sono 4,4 milioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Istat, i caregiver sono oltre 12 milioni, le donne più impegnate. Quelli familiari che coabitano sono 4,4 milioni #ANSA x.com

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