Una ventenne di Santeramo in Colle ha scoperto di essere iscritta a un partito politico senza aver dato il suo consenso. La ragazza ha ricevuto a casa una tessera di Futuro Nazionale, il movimento fondato da un generale, e ha subito presentato un esposto ai carabinieri. Ha inoltre dichiarato che altri potrebbero aver subito lo stesso episodio di furto d’identità digitale.

Si è ritrovata iscritta a un partito politico senza aver mai scelto di aderirvi. È la vicenda denunciata da Francesca Caterina Laquale, ventenne di Santeramo in Colle, che ha presentato un esposto ai carabinieri dopo aver ricevuto nella cassetta della posta una tessera di Futuro Nazionale, il movimento fondato dal generale Roberto Vannacci.La busta era indirizzata a lei e conteneva una lettera di benvenuto firmata dal leader del partito. «Quella che hai tra le mani non è solo una tessera. È la testimonianza del tuo impegno per difendere la nostra terra e il motore con cui apriamo la strada al futuro», si legge nel messaggio che accompagnava il tesserino. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Iscritta a Futuro Nazionale senza consenso: «Mi hanno rubato l'identità». Ventenne barese presenta un esposto. «È accaduto anche ad altri»

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