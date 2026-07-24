Una ragazza di Santeramo in Colle ha denunciato di essere stata iscritta a Futuro Nazionale senza il suo consenso. La sua cassetta della posta ha ricevuto una tessera già stampata, un’iscrizione apparentemente già conclusa e una lettera firmata dal generale Roberto Vannacci. La giovane ha spiegato di non aver mai richiesto né autorizzato questa iscrizione, che le è stata consegnata senza il suo consenso.

A Santeramo in Colle, nel cuore della Murgia barese, la politica è arrivata nella cassetta della posta. Non sotto forma di un volantino elettorale o di un invito a un comizio, ma con una tessera già stampata, un’iscrizione apparentemente già perfezionata e una lettera firmata dal generale Roberto Vannacci. Il destinatario? Una ragazza di 20 anni che sostiene di non aver mai chiesto di aderire a FnV. È successo proprio mentre il partito, come annunciato dal generale, ha superato i 130mila iscritti. La vicenda ha iniziato a circolare sui social dopo un video pubblicato da Alessio Giannone, in arte Pinuccio, che ha raccolto la testimonianza di Francesca Caterina Laquale, ventenne del posto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Così mi hanno iscritta a Futuro nazionale senza il mio consenso”. La denuncia di una ragazza del Barese: il caso dei vannacciani a loro insaputa

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FINE DEL CDX MARINA BERLUSCONI: MAI CON FUTURO NAZIONALE DI VANNACCI. COSI SI PERDONO LE ELEZIONI

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