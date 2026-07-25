Donatella Finocchiaro ha confermato di essere impegnata in diversi progetti tra cinema, teatro e TV. In un anno ricco di nuove collaborazioni, l’attrice ha sottolineato di mantenere vivo il suo interesse per il teatro, senza abbandonare le attività cinematografiche e televisive. L’intervista, realizzata dall’IGDI, ha evidenziato la sua presenza in vari settori dello spettacolo, con un focus sulla sua versatilità e sulla continuità delle sue attività artistiche.

In un anno ricco di nuove collaborazioni a tutto campo IGDI ha intervistato in esclusiva l’attrice Donatella Finocchiaro che confermato la sua passione per il teatro senza mettere da parte TV e cinema. IGDI: Com’è andato questo 2026? Ci sono nuovi progetti, nuove presentazioni? Donatella Finocchiaro: Questo 2026 è cominciato a ottobre-novembre 2025, quando ho girato una puntata per la TV, per la Rai, ho fatto un film su Biagio Conte, che è un prete missionario palermitano che ha fondato una comune negli anni ’80 - faccio un personaggio bellissimo, una delle donne che ha creato poi questa comunità insieme a Biagio Conte - che dovrebbe uscire a ottobre. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Intervista - Donatella Finocchiaro ci parla dei suoi molteplici progetti al cinema, a teatro e alla TV.

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