Inter una nuova casa per restare al top in Europa | in due anni la Pinetina sarà rivoluzionata

L’Inter ha annunciato che entro due anni la sua sede sarà completamente rinnovata, con un intervento che interesserà anche la struttura della Pinetina. La ristrutturazione mira a migliorare gli spazi dedicati alla prima squadra e alle attività di allenamento. La notizia arriva dopo il ritiro estivo del club in Germania, a Donaueschingen, dove sono state condivise le prime indicazioni sui lavori di ampliamento e riqualificazione della sede.

Non solo calcio giocato e questioni di mercato. Dal ritiro estivo dell’Inter in Germania, a Donaueschingen, arrivano anche importanti novità sull’immediato futuro del club nerazzurro. È stato presentato, infatti, un importante piano di investimenti infrastrutturali destinato ai centri sportivi di Appiano Gentile e Interello. L’obiettivo è ammodernare strutture che da molti anni non erano state oggetto di una riqualificazione, con un investimento complessivo di circa 100 milioni di euro. La Pinetina verrà, di fatto, rivoluzionata nel giro di due anni, con un progetto che dovrebbe vedere la sua conclusione entro l’estate del 2028. Il primo... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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