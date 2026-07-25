Lorenzo Insigne ha firmato un contratto annuale con la Sampdoria. L’attaccante ha dichiarato di aver scelto il club senza considerare la categoria, basandosi sulla storia e il valore della società nel calcio italiano. La firma è avvenuta recentemente, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo. Insigne ha spiegato che la decisione è stata influenzata dalla lunga tradizione della Sampdoria nel campionato nazionale.

Lorenzo Insigne è approdato alla Sampdoria firmando un contratto annuale. L'ex Napoli ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a sposare la causa doriana: "Non ho dato importanza alla categoria, ho scelto guardando la storia e il valore che un club come la Sampdoria ha nel panorama calcistico italiano. Voglio far capire ai più giovani che indossare questa maglia ha un peso. La piazza è calda, ma la pressione va gestita con serenità. I più giovani possono imparare da me"., Sulla sua condizione fisica: "Ho concordato una preparazione graduale con lo staff sanitario. So di non essere più un ragazzino: vorrei provare a esserci già per la Coppa Italia, altrimenti mi farò trovare pronto per la prima di campionato". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Insigne: "Ho scelto la Samp per la sua storia"

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