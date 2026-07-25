Insigne | Ho scelto la Samp per la sua storia
Lorenzo Insigne ha firmato un contratto annuale con la Sampdoria. L’attaccante ha dichiarato di aver scelto il club senza considerare la categoria, basandosi sulla storia e il valore della società nel calcio italiano. La firma è avvenuta recentemente, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo. Insigne ha spiegato che la decisione è stata influenzata dalla lunga tradizione della Sampdoria nel campionato nazionale.
Lorenzo Insigne è approdato alla Sampdoria firmando un contratto annuale. L'ex Napoli ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a sposare la causa doriana: "Non ho dato importanza alla categoria, ho scelto guardando la storia e il valore che un club come la Sampdoria ha nel panorama calcistico italiano. Voglio far capire ai più giovani che indossare questa maglia ha un peso. La piazza è calda, ma la pressione va gestita con serenità. I più giovani possono imparare da me"., Sulla sua condizione fisica: "Ho concordato una preparazione graduale con lo staff sanitario. So di non essere più un ragazzino: vorrei provare a esserci già per la Coppa Italia, altrimenti mi farò trovare pronto per la prima di campionato". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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