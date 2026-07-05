La Sampdoria ha avviato i primi contatti per ingaggiare Lorenzo Insigne, svincolato dopo l’ultima stagione con il Pescara, conclusa con la retrocessione in Serie C. La società valuta il giocatore per il suo carisma e la fantasia, ma non ci sono ancora accordi definitivi. La trattativa rimane in fase iniziale e non sono stati annunciati dettagli ufficiali.

Sogno o suggestione? Di tutto un po’, ma la sostanza non cambia, perché la Sampdoria sta accarezzando l’idea di portare a Genova Lorenzo Insigne, che si è svincolato a fine giugno dopo l’ultima stagione disputata con il Pescara e conclusa con la retrocessione in C. Un primo contatto c’è stato nei giorni scorsi ed è giusto definirlo così, più che una vera e propria trattativa. Le parti per il momento non sono andate oltre, riservandosi di riaggiornarsi più avanti con la consapevolezza che trovare un punto di incontro non sarà semplicissimo, ma nemmeno impossibile. Insigne - lui non lo nasconde - ambirebbe a una nuova collocazione più prestigiosa, magari ritrovando il palcoscenico della Serie A dove manca ormai da quattro anni; il club blucerchiato, allo stesso tempo, ne riconosce il talento ma chiaramente pondera anche l’età (35 anni). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Samp punta Insigne: carisma e fantasia per Corradi, c'è il primo contatto

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