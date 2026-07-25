Si consiglia di considerare l’uso di capi trasparenti, come top da mostrare o sottogiacche, per le vacanze. È utile iniziare a preparare una lista di abiti, accessori e articoli necessari per la spiaggia. La pianificazione permette di organizzare meglio il bagaglio e assicurarsi di avere tutto il necessario per il tempo libero. La scelta dei capi può includere capi leggeri e versatili, adatti a diverse occasioni e situazioni.

Ci siamo. Il momento è quello di iniziare a fare la lista di cosa portare in vacanza, tra abiti, accessori e tutto quello che occorre per la vita in spiaggia. Quando si arriva al costume da bagno c’è però una mossa strategica da fare. Ovvero prendere il top del bikini e non aspettare di essere al mare per indossarlo. Sembra un’opzione azzardata? Può darsi ma i risultati sono molto più portabili di quanto si pensa. La canicola di queste settimane è un incentivo in più per fare un tentativo. Così come il fatto che anche le passerelle più prestigiose dell’ estate 2026 siano ricche di suggerimenti per sperimentare con gli abbinamenti, le stratificazioni e le palette. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Indossato sotto capi see-through, trasformato in un top da mettere in mostra o portato come sottogiacca, è sempre un’ottima idea

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