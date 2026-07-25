Al San Diego Comic-Con 2026 Disney e Marvel hanno annunciato Indiana Jones: Sword of Pandemonium, una nuova storia ambientata durante gli anni d'oro dell'archeologo interpretato da Harrison Ford. Dopo aver chiuso il percorso cinematografico di Harrison Ford con Indiana Jones e il quadrante del destino, Disney non ha alcuna intenzione di archiviare il celebre archeologo. Al San Diego Comic-Con 2026, Lucasfilm Publishing e Marvel hanno infatti annunciato ufficialmente il prossimo capitolo del franchise: Indiana Jones: Sword of Pandemonium. Una nuova avventura ambientata dopo I predatori dell'arca perduta Non si tratta di un nuovo film (per ora), bensì di una miniserie a fumetti in cinque numeri, che riporterà Indy nel periodo più iconico della sua carriera. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Indiana Jones: Disney annuncia al Comic-Con una nuova storia dopo I predatori dell'arca perduta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

New Details About Disney World's Indiana Jones Ride | Animal Kingdom's Tropical Americas Thrill Ride

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: I predatori dell’arca perduta: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1

I semidei conquistano il Comic-Con: la terza stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo ha una data d’uscita su Disney+La terza stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo arriverà su Disney+ il 20 novembre, annunciato al Comic-Con.

Argomenti più discussi: SDCC 2026 – Indiana Jones torna nei fumetti, Marvel annuncia una nuova miniserie; SDCC26 – Marvel Comics annuncia nuova serie a fumetti su Indiana Jones; I migliori 10 film con Tom Holland: la nostra classifica.

Indiana Jones: Disney annuncia al Comic-Con una nuova storia dopo I predatori dell'arca perdutaAl San Diego Comic-Con 2026 Disney e Marvel hanno annunciato Indiana Jones: Sword of Pandemonium, una nuova storia ambientata durante gli anni d'oro dell'archeologo interpretato da Harrison Ford. movieplayer.it