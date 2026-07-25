Incubo grandine ancora maltempo con temporali fulmini e raffiche di vento | nuova allerta nelle Marche

Nelle Marche si prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche con temporali, fulmini, raffiche di vento e grandine di media dimensione. La giornata di domani sarà interessata da queste precipitazioni intense, secondo le previsioni meteorologiche. È stata emessa un’allerta per maltempo nella regione, con possibili ripercussioni sul traffico e sulle attività all’aperto. La situazione resta monitorata dalle autorità competenti.

Ancona, 25 luglio 2026 – Torna l’incubo maltempo nelle Marche: ancora grandine di media dimensione, raffiche di vento, fulmini e forti temporali previsti per la giornata di domani. Proprio dopo la tempesta di grandine che solo pochi giorni fa ha causato danni in diverse zone della regione, scatta una nuova allerta gialla per i temporali valida domani domenica 26 luglio su tutto il territorio. “Da quanto è possibile dedurre dai modelli di previsione numerica – si legge nel bollettino diramato dalla protezione civile -, i temporali saranno accompagnati da fulminazioni, forti raffiche di vento e grandine di media dimensione”. Insomma, mentre... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Torna il maltempo: temporali, grandine e raffiche di vento sul Nord Italia

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