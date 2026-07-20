Una nuova allerta meteo segnala grandinate, temporali intensi e raffiche di vento fino a 90 kmh in diverse zone, inclusa Milano. L’allerta riguarda principalmente le aree lombarde e indica condizioni meteorologiche avverse in arrivo, con possibili danni e disagi. La situazione si prevede per le prossime ore, con aggiornamenti ancora in corso. Nel frattempo, Milano ha registrato un calo delle temperature e torna a condizioni climatiche più stabili dopo giorni di caldo intenso.

Milano, 20 luglio 2026 – La Lombardia si è svegliata con temperature finalmente sopportabili: Milano, dopo una sfilza di giornate roventi, è tornata “bollino verde”, in condizioni cioè “normali”. Ma questa sarà ricordata come l’estate degli eccessi: troppo caldo, tanti eventi climatici estremi. Oggi, per l’ennesima volta, scatta l’allerta meteo gialla in Lombardia per forti temporali e (in alcune zone) anche per rischio idro-geologico. L’allerta andrà avanti per tutta la giornata di domani, martedì 21 luglio. Ma cosa dobbiamo aspettarci esattamente? Per la parte conclusiva di oggi, lunedì 20 luglio, persisteranno condizioni a tratti instabili, associate ad un flusso occidentale che scorre lungo il bordo meridionale di una ampia area depressionaria il cui centro d'azione è in scorrimento verso l'Europa Nord-orientale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Meteo.

© Ilgiorno.it - Incubo grandine, temporali violenti e raffiche di vento a 90 km/h: nuova allerta meteo (anche su Milano). Dove e quando

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Forti temporali, incubo grandine con raffiche di vento: allerta gialla a Milano e in Lombardia. Ecco dove e quandoUn’allerta gialla è stata emessa per Milano e la Lombardia a causa di temporali intensi, grandinate e raffiche di vento.

Allerta meteo arancione oggi in Lombardia: possibili temporali violenti con raffiche di vento fino a 150 km/h e grandineLombardia è in allerta meteo arancione per il 15 luglio a causa di temporali intensi previsti in tutto il Nord Italia.

Temi più discussi: Temporali violenti, maxi grandinate e vento fortissimo: non è finita, nuova allerta meteo. Dove sono le zone più a rischio e quando; Violenta grandinata nel Ferrarese, chicchi come palline da tennis: danni ingenti - FOTO; Italia nella fornace, fino a 46 gradi: al Nord incubo temporali nel weekend; Meteo agosto, in arrivo ondate di caldo anomalo: temperature oltre 50 gradi ed eventi estremi. Grandinate distruttive e nubifragi lampo.

Incubo grandine, temporali violenti e raffiche di vento a 90 km/h: nuova allerta meteo (anche su Milano). Dove e quandoMilano, 20 luglio 2026 – La Lombardia si è svegliata con temperature finalmente sopportabili: Milano, dopo una sfilza di g ... ilgiorno.it

Forti temporali, incubo grandine con raffiche di vento: allerta gialla a Milano e in Lombardia. Ecco dove e quandoDurerà fino alla mezzanotte l'allerta ordinaria diramata dal Centro Monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia. I fenomeni, a carattere di rovescio, saranno accompagnati da significativi rin ... msn.com