Incidente all’Orrido di Botri | bambina di 11 anni ferita da un masso

Da firenzepost.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incidente si è verificato all’Orrido di Botri intorno alle 13,15. Una bambina di 11 anni è stata colpita da un masso, riportando un’emorragia e una sospetta frattura alla caviglia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato la bambina in ospedale. Le condizioni di salute della giovane non sono state rese note.

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La chiamata al 118 è arrivata intorno alle 13,15. La piccola ha riportato un’emorragia e una sospetta frattura alla caviglia. Per l’incidente sono stati allertati i vigili del fuoco ma, in attesa del soccorso via terra che ha tempistiche più lunghe, è stato fatto alzare in volo l’elisoccorso Pegaso, che ha effettuato il verricellamento a bordo e il trasporto della bambina in ospedale. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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