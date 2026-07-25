Durante un'escursione nella riserva naturale dell'Orrido di Botri, un masso si è staccato e è caduto, ferendo una bambina di 11 anni. La piccola è stata soccorsa da un'eliambulanza e trasportata in ospedale. L'incidente si è verificato nel Comune di Bagni di Lucca, nella Valle del Serchio, il 25 luglio 2026. Sul posto sono intervenuti i tecnici di soccorso e le forze dell'ordine.

Bagni di Lucca, 25 luglio 2026 – Paura per una bambina di 11 anni durante un’escursione nella riserva naturale di Orrido di Botri, nel Comune di Bagni di Lucca, nella Valle del Serchio. La piccola è stata travolta da un sasso caduto all’interno di uno dei tanti canaloni del canyon, riportando diverse ferite. I soccorsi si sono mossi immediatamente. La bambina ha riportato un'emorragia e una sospetta frattura alla caviglia. Per l'incidente sono stati allertati i vigili del fuoco ma in attesa del soccorso via terra, che ha tempistiche più lunghe è stato fatto sollevare l'elisoccorso Pegaso per il verricellamento a bordo e il trasporto in ospedale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cade un masso all’Orrido di Botri, ferita una bambina di 11 anni. La piccola è stata soccorsa da Pegaso

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