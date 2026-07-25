Incendio in un'azienda di rifiuti a Sparanise nube nera sulla città | chiesto monitoraggio dell'aria di Arpac

Da fanpage.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato nella serata di ieri in un'azienda di rifiuti a Sparanise, con una nube nera visibile sulla città. I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno spento le fiamme soltanto a notte inoltrata. In seguito, è stato richiesto un monitoraggio dell’aria da parte dell’Arpac. Le autorità stanno valutando eventuali rischi legati alle emissioni prodotte dall’incendio. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze immediate.

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L'incendio si è sviluppato nella serata di ieri, ma è stato domato dai vigili del fuoco soltanto a notte inoltrata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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