Due auto elettriche sono state distrutte da un incendio che si è sviluppato nell’autorimessa interrata di un hotel a Corciano. L’incendio si è verificato intorno alle 2 di notte e ha portato all’evacuazione degli ospiti presenti nella struttura. Non sono stati registrati feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.

Momenti di apprensione nella notte a Corciano, dove intorno alle 2.00 un incendio è divampato all’interno dell’autorimessa interrata di una struttura ricettiva. Le fiamme hanno interessato due autovetture elettriche, mentre il fumo prodotto dal rogo si è propagato parzialmente all’interno dell’albergo. Per garantire la sicurezza, tutti gli ospiti della struttura sono stati evacuati a scopo precauzionale. Fortunatamente non si registrano feriti né persone intossicate. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Perugia con due squadre della sede centrale, la squadra del distaccamento cittadino di Corso Cavour e due funzionari, che hanno coordinato le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Incendio in un’autorimessa di un hotel a Corciano: in fiamme due auto elettriche, evacuati gli ospiti

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