Incendio a Gallipoli fiamme tra Padula Bianca e Rivabella | evacuati un residence e due lidi

Da thesocialpost.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel pomeriggio, un incendio si è sviluppato nella pineta tra Padula Bianca e Rivabella a Gallipoli. Le fiamme hanno percorso rapidamente l’area, alimentate dal vento forte. Per sicurezza, sono state evacuate una struttura residenziale e due stabilimenti balneari lungo la costa. Le squadre di vigili del fuoco sono intervenute sul posto per contenere il rogo. Non sono stati segnalati feriti.

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Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio nella pineta sul mare tra Padula Bianca e Rivabella, a Gallipoli, dove il forte vento ha alimentato rapidamente le fiamme, spingendole fino a ridosso di abitazioni e strutture balneari. La situazione ha provocato momenti di forte apprensione tra residenti, turisti e bagnanti, rendendo necessaria l’evacuazione precauzionale del residence Le Dunè e di due lidi, mentre i soccorsi sono impegnati per contenere il fronte del fuoco. Le operazioni di spegnimento sono affidate ai Vigili del Fuoco, intervenuti con squadre a terra e il supporto di due elicotteri antincendio, insieme agli operatori della Protezione Civile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Grosso incendio pineta sul mare a Gallipoli, evacuate abitazioni e lidi

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