Intorno alle 13 di oggi, un incendio si è sviluppato in un terreno abbandonato in via della Marzoppina, a Scandicci. Le fiamme hanno coinvolto alcuni motorini parcheggiati nell’area. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco provenienti da Firenze, Firenze Ovest e Calenzano. Non sono state segnalate persone coinvolte o ferite. Le operazioni di spegnimento sono in corso.

Scandicci (Firenze), 25 luglio 2026 – Incendio in un terreno abbandonato nel comune di Scandicci. L’allarme è scattato intorno alle 13 in via della Marzoppina; sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Firenze, dei distaccamenti di Firenze Ovest e di Calenzano. Sul terreno erano presenti masserizie e materiale vario tra cui ciclomotori, che hanno provocato una densa colonna di fumo nero visibile anche da grande distanza. L’incendio si è propagato alla vegetazione presente in prossimità di alcune abitazioni. Sul posto hanno operato due squadre, un’autobotte e personale dell'organizzazione Regionale dell'Antincendi boschivi della Regione Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incendio in un campo a Scandicci, bruciano dei motorini

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