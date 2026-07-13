Sanchez visita Andalusia dopo il rogo | L' emergenza climatica uccide
Il primo ministro spagnolo si è recato a Turre, in Andalusia, dopo un incendio boschivo che ha provocato almeno 13 vittime e ha distrutto circa 7.000 ettari di terreno. Ha incontrato i sindaci delle aree colpite e le squadre di emergenza che stanno lavorando per contenere le fiamme. L’incendio, che si è sviluppato nelle ultime ore, ha causato evacuazioni e danni materiali nella zona.
Turre (Andalusia), 13 lug. (askanews) - Il primo ministro spagnolo Pedro Sànchez visita Turre, nella regione meridionale dell'Andalusia, dove incontra i sindaci delle località colpite e le squadre di emergenza impegnate a combattere un devastante incendio boschivo che ha causato la morte di almeno 13 persone e ha bruciato circa 7.000 ettari di bosco e macchia mediterranea. "L'ho detto in molte occasioni: l'emergenza climatica uccide. Lo stiamo vedendo in tutta Europa e, purtroppo, anche in Spagna. E come conseguenza, tutti i livelli di governo e la società nel suo complesso devono raccogliere la sfida che ci attende". "Noi, il... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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