Sanchez visita Andalusia dopo il rogo | L' emergenza climatica uccide

Notizia in breve

Il primo ministro spagnolo si è recato a Turre, in Andalusia, dopo un incendio boschivo che ha provocato almeno 13 vittime e ha distrutto circa 7.000 ettari di terreno. Ha incontrato i sindaci delle aree colpite e le squadre di emergenza che stanno lavorando per contenere le fiamme. L’incendio, che si è sviluppato nelle ultime ore, ha causato evacuazioni e danni materiali nella zona.