Incendi in Sicilia allerta rossa a Palermo e Trapani | Messina in preallerta

Da gazzettadelsud.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un’allerta rossa è stata diramata per Palermo e Trapani a causa del rischio incendi, valida dalla mezzanotte e per le successive 24 ore. La stessa allerta è in vigore anche a Messina, che si trova in preallerta. Le autorità hanno emesso questa comunicazione per le condizioni di rischio elevato che interessano le aree coinvolte. Nessun dettaglio su interventi specifici o cause degli incendi è stato fornito.

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Allerta rossa, corrispondente al livello di attenzione, per il rischio incendi nelle province di Palermo e Trapani: vale dalla mezzanotte e per le successive 24 ore. Lo stabilisce l'avviso numero 153 del Dipartimento regionale della Protezione civile, diffuso sabato 25 luglio e valido per l'intera giornata di domenica 26. Per i due territori la pericolosità è classificata come alta, la più grave prevista dal sistema regionale. Le altre sette province in preallerta Per Messina, insieme ad Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Ragusa e Siracusa, la pericolosità è invece classificata come media, con livello di preallerta, contrassegnato dal colore arancione. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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