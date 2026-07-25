Un incendio ha distrutto un lido sulla spiaggia di Rivabella, cancellando 44 anni di attività. Le fiamme sono divampate in pochi minuti, ma i gestori sono riusciti a mettersi in salvo prima che il fuoco raggiungesse lo stabilimento. Il titolare, con la voce rotta, ha raccontato di aver perso tutto in questa tragedia ambientale.

Sono andati in fumo in pochi minuti 44 anni di attività, noi per fortuna siamo riusciti a metterci in salvo prima che le fiamme aggredissero il lido». Antonio Alessandrelli, che gestisce con il figlio Francesco lo stabilimento Holiday Beach racconta con la voce rotta quanto pesi la tragedia ambientale avvenuta ieri. L’incendio divampato nel primo pomeriggio nella pineta tra Padula Bianca e Rivabella ha colpito al cuore il sistema turistico della zona nord di Gallipoli. Mentre le fiamme avanzavano spinte dal vento verso il mare, i titolari dei lidi si sono ritrovati in prima linea, costretti a difendere le strutture con i mezzi disponibili e ad aiutarsi reciprocamente. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - In fumo un lido nell'inferno di Rivabella, il titolare: «Distrutti 40 anni di attività»

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